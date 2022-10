Jak mama pozwoliła mi zapisać się na ŁKS. Spektakl „Maria” w Teatrze Powszechnym

Na premierze tej sztuki sympatycy ŁKS z Grupy Ełkaesiak: Jacek Bogusiak, Tadeusz Marczewski i Jacek Rydel wręczyli artystom specjalne koszulki o Marii Kwaśniewskiej.

W sobotę gościem honorowym spektaklu będzie córka Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej pani Ela, która przyjedzie z Wiednia. Grupa Ełkaesiak przygotowała na to przedstawienie kolejne niespodzianki dla aktorów. Warto przypomnieć, że Grupa Ełkaesiak wielokrotnie zapraszała i gościła w Łodzi na meczach ŁKS syna pani Marii - Marka Maleszewskiego, na co dzień mieszkającego w Warszawie. Niestety, Marek zmarł po ciężkiej chorobie na początku bieżącego roku.

W sobotę będzie jego siostra i córka pani Marii, Elżbieta ze swoim synem.

- Pięć aktorek gra rolę Marii Kwaśniewskiej. Warto zobaczyć sztukę i zapamiętać wiele cytatów z przedstawienia - mówi Jacek Bogusiak. - Aktorka grająca Marię wygłasza takie oto kwestie:

„Najszczęśliwszy dzień mojego życia - jak mama pozwoliła mi zapisać się do ŁKS”.

„Jak będę trenować to mogę reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach i zdobywać medale i że dlatego powinna rozwijać swój talent. Bo pan Szumlewski uważa, że ma szansę zdobywać dla Polski medale i ja dlatego chcę się zapisać do ŁKS”.

Aktorka grająca Marię daje dużo do myślenia mówiąc, że słuchała matki, jadła dużo owoców, dzięki czemu miała urodę i doskonałą formę. Maria wielokrotnie mówiła:

„Jedno jabłko z wieczora, i nie potrzeba doktora”.

Warto wybrać się na jeden ze spektakli „Maria” i przeżyć w Teatrze Powszechnym niezapomniany wieczór wspomnień o ikonie ŁKS, wielokrotnej mistrzyni Polski, medalistce olimpijskiej, kobiecie, która podczas wojny pomogła wielu ludziom, ratując ich z rąk hitlerowskich zbrodniarzy - kończy kustosz tradycji ŁKS Jacek Bogusiak.