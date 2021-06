Jak można pozbyć się muszek owocówek z domu? Muszki owocówki w domu! Sprawdzone sposoby na muszki owocówki w kuchni! 11.06.2021

1. Profilaktyka, czyli… porządek. Nie przetrzymuj zbyt długo owoców i ich resztek. Jeśli zaczynają się psuć, wyrzuć je i od razu wynieś śmieci z mieszkania. Jeśli zauważysz w koszu larwy lub poczwarki owocówek, dokładnie umyj kosz. Pojemnik na odpadki powinien mieć zakrycie. Nie zostawiaj w zlewie resztek jedzenia, często zmieniaj gąbki do zmywania. Pamiętaj o regularnym zmywaniu i czyszczeniu odpływu. Sprawdź, czy resztek owoców nie ma np. na blacie i parapecie. Jeśli tak, dokładnie je przetrzyj. Przekrojone i niedojedzone owoce oraz warzywa przechowuj w specjalnych pojemnikach, do których muszki nie będą miały dostępu. Jeśli robisz wino, balon trzymaj poza mieszkaniem, np. w piwnicy.

2. Butelki i puszki. Wszystkie butelki po sokach należy umyć lub wyrzucić. Uwaga: owocówki lubią także piwo i wino. Pozostawione pod zlewem butelki z odrobiną piwa staną się dla nich siedliskiem. To samo dotyczy pustych puszek po piwie i butelek po winie. Jeśli nie zamierzasz od razu oddać butelek do sklepu lub wyrzucić do pojemnika z odpadkami, przepłucz je wodą. Butelki z wiem, sokiem i octem powinny być szczelnie zamknięte.

3. Pułapka I. Jeśli już dojdzie do kolonizacji naszej kuchni przez muszki, można się ich pozbyć wabiąc je do specjalnej pułapki. Jak ją zrobić? Potrzebne będzie jakieś naczynie np. słoik, trochę resztek po owocach, np. obierki jabłka, przejrzała śliwka lub maliny, folia kuchenna i wykałaczka lub widelec. Wykonanie: fragmenty owoców wkładamy do pojemnika, wlewamy nieco wody, przykrywany szczelnie folią. Robimy w nie j wykałaczką małe dziurki, przez które muszki będą mogły dostać się do środka. Gdy już tam wejdą, nie będą mogły się wydostać. Pułapkę lub tylko jej zawartość wynosimy z mieszkania. Ponieważ w mieszkaniu mogą być larwy lub poczwarki muszek, z których po kilku dniach wyjdą dorosłe owady (cykl życiowy owocówek trwa 10 dni), pułapkę trzeba stosować aż wszystkie owady znikną z naszej kuchni.