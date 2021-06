Jak można wystąpić z Kościoła katolickiego? Czym jest Apostazja? Ksiądz może utrudnić apostazję? Jak można dokonać apostazji? 11.06.2021

Jak można wystąpić z Kościoła katolickiego? Czym jest Apostazja? Ksiądz może utrudnić apostazję? Jak można dokonać apostazji?

Magdalena Kowalczyk z Łodzi aktu apostazji dokonała siedem lat temu. Była niewierząca i nie chciała być posłuszna Kościołowi, z którego nauką się nie zgadzała. Zgodnie z obowiązującą wówczas procedurą wzięła dwóch świadków i pojawiła się w parafialnej kancelarii.

Ja akurat nie miałam problemu ze znalezieniem świadków apostazji. Poprosiłam męża i przyjaciółkę - wspomina pani Magdalena.

Jednak nie każdy znajdzie dwie bliskie osoby, które wesprą go w procedurze apostazji. A dotychczasowe przepisy zalecały, by jedną z nich był „ktoś z rodziców lub chrzestnych odstępcy, którzy towarzyszyli mu niegdyś przy przyjęciu do Kościoła.