Jak napisać dobre podanie? Wzory podań, pism urzędowych i wniosków. Pobierz i wydrukuj wzór podania! 09.07.2021

Jak napisać dobre podanie?

Co to jest podanie?

Większość z nas samodzielnie pierwsze swoje podanie w życiu, pisze kiedy musi złożyć dokumenty o przyjęcie do szkoły średniej. Wcześniej swoje dzieci z tego obowiązku, na przykład kiedy trzeba napisać wniosek o wyrobienie legitymacji w szkole podstawowej, zapewne musieli wyręczać rodzice.

Podanie to pismo urzędowe i jest formą wypowiedzi, która powinna zawierać naszą prośbę skierowaną do osoby, instytucji, placówki oświatowej, firmy lub zakładu pracy o załatwienie konkretnej rzeczy. Taki wniosek najczęściej trzeba napisać na papierze w formacie A4. Najlepiej na komputerze, ale nie zawsze mamy taką możliwość. Wielu z nas zapewne doskonale pamięta, jak w czasach studenckich podanie do dziekana pisało się na korytarzu długopisem na kartce wyrwanej z zeszytu. Teraz w tej kwestii wiele się zmieniło.