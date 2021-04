Jak odróżnić depresję od wypalenia zawodowego? Depresja i wypalenie zawodowe. Czym się różnią? Jak rozpoznać wypalenie zawodowe? 29.04.2021

LEKARZ RADZI: Jak nauczyć się panowania nad językiem i emocjami?

Wszystko ostatnio psuję. Może jest to spowodowane tym, że się wszystkim przejmuję i chciałabym, aby było jak najlepiej. Niedawno pokłóciłam się z kumpelą ze studiów, w sumie to moja wina jest, ale ja nie jestem osobą kłótliwą i jej to powiedziałam. A ona się teraz do mnie nie odzywa. Nie wiem sama co robić, czasami nie umiem się odnaleźć. Po prostu mówię coś zanim pomyślę, co mi ślina na język przyniesie i mam z tego później poważne problemy. Nie mam żadnego celu, żyję tak jakby z dnia na dzień, a powinnam sobie postawić cel jakiś. Pogubiłam się już w tym wszystkim. Chciałabym się zmienić. Czasami sugeruję się tym, co inni robią, a powinnam myśleć, że jestem ja, a nie inni. Ogólnie smutno mi. Jeszcze nie mam planów na sylwestra i to mnie tym bardziej dobija.