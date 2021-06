Jak odstraszyć komary? Jak pozbyć się swędzenia i bąbli po ugryzieniach komarów? Zobacz, skuteczne sposoby na komary! SPRAWDŹ 11.06.2021

2. RoślinyTarczę ochronną przed komarami stanowią rośliny (można je posadzić na działce, w ogrodzie, ale też na przykład w doniczce na parapecie). Te rośliny to:• kocimiętka - zapach kocimiętki odstrasza komary dziesięciokrotnie skuteczniej niż tradycyjne środki dostępne w aptekach. Wszystko dzięki olejkowi eterycznemu neptalakton. Kocimiętka kwitnie w sezonie wzmożonej aktywności komarów, czyli od czerwca do lipca oraz od września do października. Tę leczniczą roślinę można zasadzić w doniczce i hodować na balkonie lub parapecie, w związku z tym możemy się chronić przed komarami także w mieście.• pelargonia ma podobne właściwości odstraszające, co kocimiętka.• bodziszek cuchnący, znany także jako "anginka" po przetarciu liści wytwarza bardzo intensywne i odrażające dla komarów olejki eteryczne.• plektrantus koleusowaty, zwany także jako komarzyca lub komarowiec, wytwarza silny zapach, który odstrasza nie tylko komary, lecz także mole. Kwitnie przez pół roku - od maja do początku jesieni, w związku z tym możemy się przygotować na atak komarów już wcześniej.• mirt - to roślina o charakterystycznym pięknym zapachu, który dla komarów jest wonią nie do przyjęcia.• bazylia - najlepiej postawić ją na parapecie. Dzięki swojej silnej woni stworzy w naszym domu niewidzialną tarczę ochronną przed komarami• liść pomidora - ma podobne działanie do bazylii.• liście mięty - dzięki swemu orzeźwiającemu aromatowi, skutecznie przegonią komary na całe lato. Doniczkę z miętą można postawić obok bazylii czy liści pomidorów.