Jak on się zmienił! Bartłomiej Misiewicz schudł aż 43 kilogramy! Były rzecznik MON jest nie do poznania! ZDJĘCIA 1.09.2020

Niezwykła przemiana Bartłomieja Misiewicza. To się nazywa prawdziwa metamorfoza! Były rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej i prawa ręka Antoniego Macierewicza, jest niemal nie do poznania! Bartłomiej Misiewicz schudł... 43 kilogramy! Ależ on się zmienił! 1.09.2020

"Misiewiczówka" - nowy pomysł na biznes Misiewicz pojawił się na oficjalnej premierze nowego filmu Lecha Majewskiego pt. "Dolina Bogów", gdzie wśród gości byli m.in. Ewa Minge, Weronika Rosati, Monika Zamachowska, Andrzej Grabowski, Andrzej Chyra, czy Zbigniew Zamachowski. Bartłomiej Misiewicz wprost brylował na ściance i pozował fotoreporterom do zdjęć. Widać, że były współpracownik Antoniego Macierewicza ma na siebie nowy pomysł. Już nie interesuje go polityka, a zamiast tego woli... produkować wódkę! "Misiewiczówka" już jest prawdziwym hitem. Przypomnijmy, że w Misiewicz w 2010 roku został członkiem Prawa i Sprawiedliwości. 5 lat później został szefem gabinetu politycznego oraz rzecznikiem prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej. 10 kwietnia 2017 został pełnomocnikiem zarządu państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) ds. komunikacji, jednak odszedł z pracy po dwóch dniach, a Jarosław Kaczyński zawiesił go w prawach członka PiS. Dzień później Misiewicz sam zrezygnował z członkostwa w partii. 28 stycznia 2019 został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i trafił do aresztu. Finalnie opuścił areszt w czerwcu 2019 po wpłaceniu poręczenia w wysokości 100 tysięcy złotych. Dieta Misiewicza Teraz Misiewicz z polityką nie ma nic wspólnego, za to na poważnie wziął się za produkcję alkoholi. I ma na tym polu sukcesy. Widać, że nie zamierza zwalniać i jeszcze nie raz powinniśmy usłyszeć o jego biznesowych osiągnięciach. Za wszystkim idzie również wizerunkowa zmiana i dzisiaj po dawnym Bartłomieju Misiewiczu nie ma żadnego śladu!