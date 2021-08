Jak podróżować w czasie pandemii? Jakie dokumenty należy przygotować? Ilu jest chętnych na zagraniczne wycieczki?

Zasady podróżowania

Obecnie świat i Europa są podzielone pod względem zasad wjazdu do kraju. Jeżeli podróżujący jest zaszczepiony całym cyklem może bez testu udać się na przykład do Bułgarii, Czech, Francji, Portugalii, Włoch czy na Wyspy Zielonego Przylądka. Bez wymaganych testów i szczepień możemy podróżować między innymi do Czarnogóry, Macedonii Północnej, Albanii i na Dominikanę. Z kolei podróż na Zanzibar, Malediwy czy do Tunezji wiąże się z obowiązkowym wykonaniem testu 48 lub 72 godziny przed planowanym odlotem.

Ponadto, aby dostać się do większości krajów podróżujący musi wypełnić formularz lokalizacyjny. Robi się go w internecie, przed wylotem., a efektem jest kod QR, który trzeba okazać na lotnisku, ponieważ bez niego pasażer nie zostanie wpuszczony do samolotu. Poza danymi, dotyczącymi miejsca przebywania, w niektórych formularzach są pytania dotyczące stanu zdrowia. Nie można tego robić szybciej niż 42 lub 72 godziny przed wylotem. Jeżeli podamy w formularzu, że mieliśmy kontakt z osobą zakażoną trzeba będzie zrobić test na lotnisku. Co więcej w niektórych liniach lotniczych wsiadając do samolotu konieczne jest wypełnienie formularza zdrowia, który ma za zadanie sprawdzić czy nie podróżujący nie jest zakażony koronawirusem. Te same dokumenty trzeba wypełnić wracając do Polski.