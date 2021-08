Jak pozbyć się muszek owocówek? Skuteczne sposoby na muszki owocówki w kuchni. Sprawdzone sposoby na muszki owocówki w domu. 12.08.2021

Jak pozbyć się muszek owocówek?

Muszki owocowe pojawiają się "znikąd" i kolonizują nasze kuchnie. Jak się ich pozbyć?

1. Profilaktyka, czyli… porządek. Nie przetrzymuj zbyt długo owoców i ich resztek. Jeśli zaczynają się psuć, wyrzuć je i od razu wynieś śmieci z mieszkania. Jeśli zauważysz w koszu larwy lub poczwarki owocówek, dokładnie umyj kosz. Pojemnik na odpadki powinien mieć zakrycie. Nie zostawiaj w zlewie resztek jedzenia, często zmieniaj gąbki do zmywania. Pamiętaj o regularnym zmywaniu i czyszczeniu odpływu. Sprawdź, czy resztek owoców nie ma np. na blacie i parapecie. Jeśli tak, dokładnie je przetrzyj. Przekrojone i niedojedzone owoce oraz warzywa przechowuj w specjalnych pojemnikach, do których muszki nie będą miały dostępu. Jeśli robisz wino, balon trzymaj poza mieszkaniem, np. w piwnicy.

2. Butelki i puszki. Wszystkie butelki po sokach należy umyć lub wyrzucić. Uwaga: owocówki lubią także piwo i wino. Pozostawione pod zlewem butelki z odrobiną piwa staną się dla nich siedliskiem. To samo dotyczy pustych puszek po piwie i butelek po winie. Jeśli nie zamierzasz od razu oddać butelek do sklepu lub wyrzucić do pojemnika z odpadkami, przepłucz je wodą. Butelki z wiem, sokiem i octem powinny być szczelnie zamknięte.