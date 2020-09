Jak pracują szkoły od 1 września 2020? Zasady bezpieczeństwa w szkole od 1 września. Rok szkolny 2020/21. 1.09.2020

CZY DZIECI WRÓCIŁY DO SZKOŁY 1 WRZEŚNIA

Tę zasadę krytykują władze Łodzi. Wśród wytycznych MEN brak obowiązkowego zakrywania ust i nosa przez uczniów, za to m.in. wśród rekomendacji: różne godziny przerw dla różnych klas.

Jak pracują szkoły od 1 września 2020?

Na dwa tygodnie przed nowym rokiem szkolnym Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, ogłosił wytyczne dla szkół, które mają obowiązywać w nich od 1 września w związku z epidemią koronawirusa. Mimo jej trwania uczniowie w całej Polsce mają wrócić do nauki w siedzibach swoich placówek. Jednak dyrektor będzie miał prawo do podjęcia decyzji o powrocie do trybu zdalnego lub zarządzenia trybu częściowo zdalnego (część oddziałów przebywałaby wtedy w szkole, z innymi klasami nauczyciele prowadziliby e-naukę). Jest to spełnienie zapowiedzi MEN z końcówki lipca.