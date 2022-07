Jak pracuje się w Amazonie koło Pabianic? Jak wygląda wysyłka zamówień? Zobacz zdjęcia z Amazon Pawlikowice

Amazon w Pawlikowicach. Jak wygląda praca w centrum logistycznym koło Pabianic? Ile można zarobić? Jak przebiega kompletowanie zamówień i ich wysyłka do klientów? Odwiedziliśmy magazyn giganta internetowego handlu.

Amazon w Pawlikowicach. Czym się zajmuje?

Amazon Pawlikowice to jedno z 10 centrów logistycznych firmy Amazona w Polsce. Firmowa nazwa centrum to LCJ2, co nawiązuje do nazwy najbliższego lotniska na łódzkim Lublinku. Działa od listopada 2019 roku. Ma 45 tys. mkw. powierzchni, z czego 6,5 tys. to biura. Pracuje tu ponad 500 osób. Centrum Amazona znajduje się w sieci podobnych centrów z Polski i innych krajów. Pawlikowice specjalizują się w dystrybucji materiałów niebezpiecznych zwanych hazmatami (od angielskich słów hazardous materials). Są to głównie popularne artykuły chemiczne, które w określonych sytuacjach mogą być szkodliwe, palne lub drażniące. Sprzedawane są przez internetową stronę Amazona i wysyłane są do klientów zgodnie z alogorytmem, który dobiera najbardziej efektywną drogę dostawy dla danego zamówienia.

Amazon Pawlikowice to właściwie ogromny magazyn dóbr, które przywożone są ciężarówkami, rozpakowywane, układane na półkach, a następnie kompletowane w zamówienia, pakowane, oznaczane etykietami i rozsyłane za pośrednictwem firm logistycznych. Część pracy odbywa się ręcznie, część jest zautomatyzowana za pomocą transporterów.

Jak wygląda praca w centrum logistycznym Amazon w Pawlikowicach?

Pracownicy pracują cztery dni w tygodniu po 10 godzin dziennie, mają też trzy dni wolnego. W czasie pracy mają pół godziny bezpłatnej przerwy i dwie przerwy płatne po 20 minut. To oznacza, że w pracy są 10,5 godziny. W Amazonie w Pawlikowicach są dwie zmiany: od 6 do 16.30 oraz od godz. 18 do 4.30.

Amazon w Pawlikowicach. Jakie są zarobki?

Podstawowa płaca w centrum logistycznym to 22,50 zł brutto za godzinę. Do tego dochodzi do 15 proc. premii. Pracownicy mogą liczyć także na bezpłatny transport z wybranych miejscowości (dostępne są trasy autobusów firmowych do Bełchatowa. Zduńskiej Woli, oraz z Pabianic i okolic). Dodatkowo pracownicy mogą wykupić obiady za symboliczną złotówkę. Do wyboru codziennie są dwa zestawy: mięsny i wegetariański.

Amazon w Pawlikowicach. Co może zaskoczyć?