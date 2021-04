Jak przygotować się do Wielkiego Postu? Czym jest droga krzyżowa? ZOBACZ, kiedy odbywają się nabożeństwa Wielkiego Postu! 21.04.2021

Jak przygotować się do Wielkiego Postu? Czym jest droga krzyżowa? ZOBACZ, kiedy odbywają się nabożeństwa Wielkiego Postu!

Drogi Krzyżowe zawdzięczamy dominikanom i franciszkanom. To ci zakonnicy jako pierwsi zaczęli organizować nabożeństwa upadków Jezusa. Gdy w połowie XIX wieku franciszkanie objęli opiekę m.in nad grobem Jezusa i innymi sanktuariami w Jerozolimie, zaczęli kultywować drogę jaką pokonywał Jezus od Piłata na Golgotę. W 1458 roku pojawiła się nazwa Droga Krzyżowa.Dzisiejsza forma Drogi Krzyżowej pochodzi z XVIII.

Kalwarie na wzór Jerozolimy

Większość ludzi nie było w stanie odwiedzić Jerozolimy więc zaczęto w ich krajach budować Kalwarie na wzór tej jerozolimskiej. Pierwszą zbudowano w pierwszej połowie XV wieku w Hiszpanii. Zbudowali ją dominikanie. W Polsce pierwsza Kalwaria powstała dzięki Mikołajowi Zebrzydowskiemu. Stało się to na początku XVII wieku. Istnieje do dziś. To słynna Kalwaria Zebrzydowska, gdzie co roku organizowana jest największa w Polsce Droga Krzyżowa. W role bohaterów Ewangelii wcielają się alumni z bernardyńskiego seminarium. Natomiast na Podkarpaciu znajduje się Kalwaria Pacławska. Opiekę nad nią sprawują franciszkanie.