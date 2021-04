Jak się zachować po potrąceniu dzika? Co zrobić gdy potrącisz dzikie zwierzę? Gdzie zadzwonić po zderzeniu z dzikim zwierzęciem? 27.04.2021

Do potrąceń zwierząt dochodzi często w nocy, nad ranem i wieczorem. Widoczność dla podróżujących jest ograniczona, a dzikie zwierzęta przemieszczają się między kompleksami leśnymi lub po polach uprawnych. Często są przeganiane przez polujących myśliwych.

Do kogo zadzwonić gdy zwierzę jest ranne lub zabite na skutek wypadku.

Potrąciłeś dzikie zwierzę na drodze? Uwaga za to grozi mandat

Artykuł 25. Ustawy o Ochronie Zwierząt mówi o obowiązkach jakie ma kierowca, który potrącił zwierzę:

Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 zasady uśmiercania zwierząt, ust. 3.

Pamiętajmy, że za udzielenie pomocy uważa się np. zawiadomienie służb. Nikt nie wymaga, by kierowca bezpośrednio sprawdzał stan zwierzęcia, szczególnie takiego, które może być niebezpieczne jak dzik, łoś, jeleń.

Miejsce wypadku należy dobrze oznakować: włączyć światła awaryjne i wystawić trójkąt ostrzegawczy.

Nie powiadomisz służb? Narażasz się na mandat

Jeżeli kierowca po potrąceniu zwierzęcia nie zawiadomi odpowiednich służb, naraża się na karę aresztu lub grzywny (do 5 tysięcy złotych). Jakby tego było mało, jeśli sprawa trafi do sądu, wobec kierowcy może zostać orzeczona nawiązka w wysokości do tysiąca złotych na cel związany z ochroną zwierząt.