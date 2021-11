Jak spędzić Boże Narodzenie z rodziną? Niezawodne sposoby na nudę w święta Bożego Narodzenia. Co robić w święta? DW

Zjedliśmy, pojedliśmy, a potem wzięliśmy dokładkę. Co teraz? Co zrobić, aby wszyscy nie utknęli nad swoimi smartfonami? Jak wartościowo spędzić czas z bliskimi, a jednocześnie wypocząć? Co począć z dziećmi, które pochłonęły nieprzyzwoitą ilość cukru i szaleją? Oto niezawodne propozycji dla małej i dużej rodziny.