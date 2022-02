Jak Tomasz Piotrowski, prezes ŁSI i bliski doradca prezydent Łodzi, rozegrał grupę LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. "Doszło do rozłamu"

Tymczasem w zeszłym tygodniu nagle członkowie grupy zaczęli zajmować się sobą. Poszło o zaproszenie na spotkanie, które złożył Tomasz Piotrowski, prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, która co prawda nie ma nic wspólnego z łataniem dziur w jezdniach jezdniach, ale Piotrowski to najbliższy, nieformalny doradca i kadrowy prezydent Zdanowskiej, a także dobry znajomy Pustelnika od czasów szkoły podstawowej. Żaden inny prezes spółki ani urzędnik nie miałby mandatu do takich rozmów, ale Piotrowski to ktoś więcej, bo jak nieraz pokazała praktyka, to o ile prezydent Zdanowska zarządza Łodzią, to prezes Piotrowski zarządza prezydent Zdanowską. Gdy jeden z liderów grupy, Jarosław Kostrzewa, opublikował informację, że wybiera się na spotkanie z Piotrowskim, a omawiana będzie m.in. sprawa powołania "komisji" bądź "rady społeczników", spotkał się z ostrą krytyką w komentarzach i uwagami od społeczników, że "się sprzedał". Co więcej, z grupy odszedł jeden z liderów, Krzysztof Komorowski z kilkoma współpracownikami.