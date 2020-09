Jak wyczyścić kurki z piasku? Kurki z patelni, jajecznica z kurkami. Kurki w sosie śmietanowym. Potrawy z kurek 3.09.2020

Co zrobić żeby kurki nie były gorzkie? Co zrobić z kurek? Kurki z patelni, jajecznica z kurkami. Kurki w sosie śmietanowym z kurczakiem, kurki z jajkiem, makaron z kurkami, zupa kurkowa... Podajemy przepisy na potrawy z kurek. Kurki to popularne grzyby, których jest dużo w naszych lasach. Pojawia się pytanie: co można zrobić z kurek? Rozpoczął się już sezon na kurki, co widać na targowiskach i w sklepach. Przypominamy więc przepisy na potrawy z kurek. Pieprznik jadalny, kurza stopka, łasiczka… Co to? To inne nazwy grzyba zwanego kurką.

Grzybobranie 2020. Jak rozpoznać kurkę? W porównaniu z innymi gatunkami ten niewielki grzyb ma rozpoznawalny nawet przez laików jasnopomarańczowy kolor. Poza tym jest smaczny, ale – co chyba najważniejsze – ma wiele walorów zdrowotnych. Jest bowiem bogatym źródłem witamin C, D, B1 i B2 oraz miedzi, cynku, potasu, wapnia i magnezu. Co zrobić z kurek? Kurki z patelni, jajecznica z kurkami Zwalcza większość pasożytów, bo zawarta w pieprznicy substancja uszkadza ich jajeczka. W medycynie ludowej od wieków kurki stosowano jako środek poprawiający pracę wątroby, wzmacniający wzrok, łagodzący zapalenie spojówek i podwyższający odporność. Jak długo dusić kurki? Są też łatwe do przyrządzenia. Nie trzeba długo ich dusić. Wystarczy 15-20 minut. Co zrobić, żeby kurki nie były gorzkie? Jest kilka sposobów, by kurki nie były gorzkie. Można je zamarynować lub zamrozić - przed zamrożeniem dobrze je zblanszować. Żeby kurki nie były gorzkie dobrze jest też smażyć je na suchej patelni. Można też je gotować na parze. Jednak trzeba pamiętać, że jak wszystkie grzyby są ciężkostrawne, więc należy uważać, na to ile ich spożywamy. Potrawy z kurek Rosną od czerwca do listopada, w iglastych i liściastych lasach, ale najwięcej można ich znaleźć właśnie pod koniec lata. Często można je znaleźć wśród mchu, pod stertami opadłych liści, pod świerkami i sosnami, ale też w pobliżu buków, grabów i dębów, głównie na piaszczystych, kwaśnych glebach. W kuchni kurki to świetny dodatek do makaronów, czy risotto. Oczywiście jednym za najpularniejszym daniem jest jajecznica z kurkami. Jak wyczyścić kurki z piasku? Zanim jednak zaczniemy przyrządzać kurki, musimy je oczyścić. Najłatwiejszym na to sposobem jest wrzucić je do miski, posypać solą i zalać świeżo ugotowaną wodą. Następnie, należy poruszać grzybami. W ten sposób piasek powinien opaść na dno miski. Kurki w sosie śmietanowym z kurczakiem

Na patelni rozgrzać masło i zeszklić drobno posiekaną cebulę. Następnie dorzucić zblanszowane wcześniej kurki. Doprawić solą i pieprzem do smaku. Kurki muszą być al dente. Dodać śmietanę, najlepiej 30- lub 36-procentową. Odparować i zagęścić sos wiórkami zimnego masła. Połączyć z pokrojoną w kostki i usmażoną wcześniej piersią kurczaka. Kurki z jajkiem

(porcja dla 1-2 osób)

150 gramów kurek oczyszczamy, płuczemy, suszmy i odkładnie odsączamy. Do miseczki wbijamy 4 jajka. Na patelni roztapiamy łyżkę masła, wrzucamy kurki i smażymy na średnim ogniu do momentu, gdy odparuje z nich woda, a grzyby zmiękną. Wtedy dodajemy jajka i drobno posiekany szczypiorek. Mieszamy. Kiedy jaka się zetną potrawa gotowa. Co zrobić z kurek? Przepisy na dania z kurkami Makaron z kurkami, cebulą, czosnkiem i parmezanem

(porcja dla dwóch osób)

Gotujemy al dente 120 gramów makaronu. 250 gramów kurek należy umyć i – co waźne – dokładnie osuszyć na ścierecze lub w specjalnym urządzeniu do suszenia. Następnie grzyby kroimy wcienkie paseczki. Ma patelni przez kilka minut podsmażamy pół cebuli, dodajemy pokrojone lub zmiażdżone dwa ząbki czosnku, a na koniec dodajemy kurki. Wszystko smażymy do momentu. Gdy grzyby się zarumienią. Dodajemy odrobinę soli i pieprzu, natkę pietruszki i 80 mililitrów gęstej, 30-procentowej śmietanki. Mieszamy i do tak przygotowanego sosu wrzucamy makaron. Jeszcze raz posypujemy natką i startym parmezanem. Kluski śląskie z sosem kurkowym

Ugotować kluski śląskie (własnej roboty lub kupne) – 6 sztuk na porcję. Kurki opłukać i dokładnie osuszyć, a następnie pokroić na mniejsze kawałki. Rozgrzać patelnię, włożyż na nią łyżkę masła i wlać pół łyżki oliwy extra vergine. Pokroić w kostkę średniej wielkości cebulę i drobno pokroić 2 plasterki parzonego boczku. Wszystko podsmażyć przez około 5 minut do momentu, gdy cebula się zeszkli. Dodać i smażyć jeszcze przez 2 minuty. Doprawić solą i świeżo mielonym pieprzem. Wlać 80 ml śmietanki (30 lub 36 procent) i gotować przez 1-2 minuty. Posypać posypanym koperkiem. Zupa kurkowa

W garnku na dwóch łyżkach masła zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę. Dodać umyte 350 gramów kurek (większe należy nieco rozdrobnić), przepołowiony czosnek i smażyć przez ok. 10 minut. Potem wsypać 350 gramów kostki ziemniaków i startą marchewką. Wlać litr gorącego bulionu szczyptę kurkumy i wszystko gotować przez 15-20 minut. Dodać koperek i szczpiorek i świeżo mielony piperz. Zabielić 150 gramami gęstej śmietany. Kurki marynowane

2 kilogramy kurek oczyścić i opłukać, a następnie większe okazy pokroić na nieco mniejsze części. Jedną cebulę pokroić na ćwiartki, a potem na plasterki. Przygotować zalewę octową. Należy w tym celu zagotować w garnku 4 szklanki wody, szklankę octu (10 proc.), 2 łyżki cukru, 2 łyżeczki soli, 8 ziaren ziela angielskiego, 4 liście laurowe, 1 łyżkę gorczycy i łyżkę ziaren pieprzu. Z kolei w innym dużym garnku z wodą należy przez 5 minut gotować grzyby i cebulę. Wszystko odcedzić i rozłożyć do suchych, wyparzonych wcześnie słoiczków do trzech czwartych ich objętości. Zalać gorącą octową zalewą, szybko zakręcić, odwrócić słoiczki i postawić je na nakrętkach. Zostawić do ostudzenia.