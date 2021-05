Jak wygląda dom Haliny z Sanatorium Miłości 3? Jak mieszka Halina z Pabianic? Kim jest zwyciężczyni 3 sezonu Sanatorium Miłości? 13.05.2021

Wnuki są wielką radością Haliny. Dawid i Julka uczą się w trzeciej klasie szkoły podstawowej, Jesika chodzi do pierwszej klasy, a Mateusz do „zerówki".

Program był nagrywany jesienią. Halina musiała jednak w tajemnicy utrzymać to, że wygrała program. Ucieszyły się z tego dzieci i wnuki.

Jesica, która chodzi do pierwszej klasy powiedziała, żebym przyszła do jej szkoły, a koleżanki chciałyby mieć taką babcie jak ja – mówi z dumą Halinka. - Zresztą Jesika jest tak odważna jak ja. Nie bałam się wziąć do ręki pająka, wnuczka też. Można to zobaczyć na Facebooku.