Jak wygląda grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach? Fani z całej Polski oddają hołd piosenkarzowi! Co się zmieniło? ZOBACZ 09.07.2021

Jak wygląda grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach?

Zniknęły już wieńce pogrzebowe. Powiły się nowe wiązanki kwiatów. Wokół grobu ustawione są doniczki z pelargoniami. Dalej grób Krzysztofa Krawczyka odwiedzają fani z całej Polski. Zostawiają rysunki, zdjęcia. Zapalają znicze. Choć tych ostatnich nie ma tak wiele jak jeszcze kilka dni temu. Większość z nich została usunięta, a przed grobem ustawiono ławeczkę.

Krzysztof Krawczyk to jeden z najpopularniejszych polskich piosenkarzy. On i rodzina kojarzeni są dziś z Łodzią. On swój azyl znalazł w Jedliczu koło Grotnik. Przypomnijmy historię jego rodziny.

Ojciec nie został księdzem

Ojciec piosenkarza, January urodził się w 1906 roku w Sosnowcu. Jest owocem mezaliansu.

Szlachcianka, wysokiego rodu pokochała jego dziadka, który prowadził zakład ślusarski. Nie podobało się to jej rodzinie. Została wydziedziczona. Mieszkali wiele lat na poddaszu znajdującym się nad zakładem ślusarskim.