Jak wyglądają? Co zrobiły? Poszukuje ich policja! Kobiety poszukiwane listem gończym w województwie łódzkim! 4.06.2021

TYLKO U NAS Kobiety w Polsce czerpią przyjemność z seksu? Jaki jest seks Polek? Czy Polki lubią seks? Zobacz raport! 4.06.2021

Kobiety w Polsce czerpią przyjemność z seksu? Jaki jest seks Polek? Czy Polki lubią seks? Zobacz raport! Od premiery „Sztuki kochania” Michaliny Wisłockiej minęło ponad 40 lat. Przez ten czas świat się zmienił, zmienił się też seks kobiet. Jak? Z najnowszego raportu „Seksualna mapa Polki” przeprowadzonego na zlecenie firmy Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. wynika, że kobiety lubią się kochać, robią to dość często i wiedzą, jak czerpać przyjemność z łóżkowych igraszek. Czy to znaczy, że nasz „seks powszedni” jest idealny? Co mówią statystyki? Jak wygląda seksualna mapa Polski?