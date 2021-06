Jak wyglądały parki i lasy Łodzi? Zielona twarz szarej, robotniczej Łodzi. Jak się zmieniły? Archiwalne zdjęcia Łodzi

Nie powinno więc nikogo zdziwić, że na terenie naszego miasta mamy aż 1500 hektarów lasów miejskich, 1100 hektarów lasów prywatnych i jeszcze 200 hektarów lasów państwowych! Jeśli dołożymy do tego parki, zieleńce to okaże się, że 20 procent powierzchni Łodzi to tereny zielone ! Tym największym kompleksem leśnym znajdującym się w granicach Łodzi jest Las Łagiewnicki.

Drugim co do wielkości łódzkich lasów jest Las Lublinek. Ma około 140 - 150 hektarów powierzchni.-

W jego skład wchodzi część terenów, które jeszcze nie są lasem, ale w części zostały zalesione – wyjaśniał nam Jarosław Białek. - To tzw. park leśny Lublinek. Mamy też w Łodzi las Ruda - Popioły liczący około 70 hektarów. Tyle należy do nas, kolejne 30 hektarów jest własnością prywatną. To urokliwy teren m.in dzięki stojącym tam zabytkowym willom. W ostatnich latach utworzono tam Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy, który obejmuje Rudę Willową.

Ten teren też zagospodarowano. Są alejki, ławki. Łodzianie mogę też spacerować po parkach. Wybór mają ogromny, bo jest ich około sześćdziesięciu! Wielu zwolenników ma park na Zdrowiu. Dziś nosi on imię Józefa Piłsudskiego, za czasów socjalizmu nazywano go Parkiem Ludowym. To jeden z największych parków w Europie. Ma aż 172 hektary powierzchni. Koncepcja zagospodarowania lasu na Polesiu Konstantynowskim pojawiła się już w 1904 roku. Stworzył ją Teodor Chrząński, ten sam dzięki któremu powstały inne łódzkie parki - im. Poniatowskiego i Sienkiewicza. Potem ta koncepcja była wiele razy zmieniana. Pojawiały się nowe projekty. Każdy zakładał, że przy tworzeniu nowego parku zostaną zachowane fragmenty znajdującego się tam lasu, a jednocześnie będą tereny przeznaczone na sport i rekreację. Trzeba przypomnieć, że w czasie pierwszej wojny światowej znaczna część lasu na Polesiu Konstantynowskim została zniszczona. W Łodzi brakowało opału, więc łodzianie by ogrzać mieszkania wycinali drzewa w okolicznych lasach, parkach.

Las Lublinek stanowi dziś ulubione miejsce spacerów mieszkańców Retkini. W ostatnich latach został zagospodarowany. Pojawiły się szerokie aleje, ścieżki, ustawiono ławki, kosze na śmieci. Jest też staw po którym pływają kaczki. Krystyna Berezińska, łódzka pielęgniarka, od wiosny do jesieni, jeśli jest tylko pogoda, to po pracy bierze kijki do walking nordic i idzie pospacerować po Lublinku.

Prace nad budową parku na Zdrowiu rozpoczęto dopiero w latach dwudziestych minionego wieku. Do 1928 roku posadzono na Polesiu Konstantynowskim blisko 300 tysięcy sztuk drzew. Pojawiły się stawy, wybudowano korty tenisowe, stadion. Już w latach trzydziestych na terenie parku utworzono łódzki ogród zoologiczny. Dzieci mogły przychodzić do ogródka jordanowskiego. Urządzono strzelnicę i słynną wieżę spadochronową. Dziś nikt nie jest w stanie powiedzieć ile miała metrów. Jedni twierdzą, że sięgała do trzeciego piętra. Inni przekonują, że była znacznie wyższa. Na szczycie wieży był umieszczony spadochron przyczepiony do liny na którym zjeżdżało się na dół. Była to ulubiona rozrywka chłopców z Łodzi. Zwłaszcza tych, którzy marzyli, by zostać lotnikami.

Przed wybuchem drugiej wojny światowej właśnie na Zdrowiu utworzono pierwszy w Łodzi ogród działkowy. Ulokowano go wzdłuż wschodniej granicy parku, przy torach kolejowych. Jeszcze w okresie między wojennym planowano stworzenie na Zdrowiu ogrodu botanicznego, ale wówczas nie udało się zrealizować tego planu. Udało się dopiero po wojnie.

Zdrowie szybko stało się ulubionym miejsce wypoczynku Łodzian. Już po wojnie wiosną i latem pół miasta spędzało na Zdrowiu każdą niedzielę. Łodzianie przychodzili tu na rodzinny piknik. O dziewiątej wyruszali z domu. Do toreb pakowali bigos, kotlety schabowe, lali do butelek herbatę i jechali tramwajem nr 9 na Zdrowie. Siedzieli tam do wieczora. Odpoczywali, spacerowali, pływali kajakami po stawie. Dzieci grały w piłkę. Nad stawem odbywały się potańcówki, w barze panowie pili piwo, do tańca przygrywała orkiestra. Jeszcze dziś wielu łodzian mówi, że idzie nie na Zdrowie, ale do Manii Las. Tak bowiem potocznie nazywano przed laty ten park.