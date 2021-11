Jak zgłosić się do programu Nasz Nowy Dom? Kogo wybiera Katarzyna Dowbor do programu Nasz Nowy Dom? 27.11.2021

Program zyskał bardzo dużą popularność. Chyba bardzo trudno zostać jego bohaterem?

Zgłoszeń rzeczywiście jest bardzo dużo. My w sezonie możemy zrobić dwadzieścia kilka odcinków, a sezon to kilka miesięcy pracy. Natomiast warto próbować i zgłaszać się. To jest tak jak z tym wypełnianiem kuponu na loterię. Kuba modli się do Pana Boga i prosi, by zesłał mu milion w totolotka. W pewnym momencie Pan Bóg odzywa się: Tylko Kuba daj mi szansę i wypełnij kupon! Tak jest też u nas. Wystarczy wypełnić formularz na stronie Polsatu i jest się zarejestrowanym. Trzeba dać nam szansę!