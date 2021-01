Jak zmienić organizację, której chcemy przekazać swój 1 procent

Ważne zmiany w opodatkowaniu ryczałtowców. Wyższe limity, mniej wyłączeń - ryczałt nawet dla wolnych zawodów

To prawdziwa rewolucja w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Stanie się to, o czym marzyli od kilkunastu lat prawnicy, architekci czy inżynierowie wykonujący wolny zawód, a także wiele innych osób, dla których możliwość wybrania tego prostego podatku jakim jest ryczałt opłacany na podstawie prostej ewidencji przychodów był - w stosunku do innych grup podatników - "cukierkiem przez szybkę", a to z racji wyłączeń podmiotowych. Pytanie: czy ta cicha rewolucja nie przychodzi za późno i czy przedsiębiorcy nawykli do płacenia podatku liniowego czy według skali tabeli podatkowej zechcą teraz z efektów tej rewolucji skorzystać.