Jak zmieniło się miasto od czasów PRL-u? Jak wyglądała Łódź przed 1989 rokiem? Łódź na kartach pocztowych z lat 80! Sprawdź! 25.05.2021

Łódź. Helenów, jeden z najpiękniejszych łódzkich parków. Zobacz park Helenów na starych zdjęciach. Łódzkie parki, na starych fotografiach! Nie powinno więc nikogo zdziwić, że na terenie naszego miasta mamy aż 1500 hektarów lasów miejskich, 1100 hektarów lasów prywatnych i jeszcze 200 hektarów lasów państwowych! Jeśli dołożymy do tego parki, zieleńce to okaże się, że 20 procent powierzchni Łodzi to tereny zielone!