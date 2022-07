Jak zrobić ciasto ze śliwkami? Proste ciasto owocowe. Przepisy na kruche ciasto ze śliwkami i ciasto drożdżowe 23.07.2022

Śliwki w cieście kokosowymŚliwki dobrze komponują się z wieloma owocami i smakami – na przykład z wiórkami kokosowymi dodanymi do.To klasyczne ucierane ciasto z kilkoma dodatkami. 125 g masła łączymy przez kilka minut w mikserze ze 125 gramami drobnego cukru do wypieków. Stopniowo dodajemy dwa jajka, ojejek cytrynowy oraz 200 gramów przesianej mąki z łyżeczką proszku do pieczenia i 75 gramami wiórków kokosowych. Na koniec stopniowo dodajemy jeszcze 125 gramów kwaśnej śmietany. Tak przygotowane ciasto wlewamy do formy (29 na 18 cm) wysmarowanej masłem i włożonej papierem do pieczenia. Wciskamy 450 gramów odpestkowanych śliwek (skórką do dołu). Pieczemy 4-45 minut w temperaturze 160 stopni. W Po wyjęciu z piekarnika można polukrować wierzch.