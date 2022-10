Jak zrobić domowy syrop z imbiru? Na co pomaga syrop z imbiru? Jakie właściwości zdrowotne ma imbir? 8.10.2022

Imbir słynie ze swoich właściwości na całym świecie. Ta coraz bardziej popularna przyprawa jest bogata w witaminy A, B1, B2, C, E i K. Spożywanie Imbiru jest dobrym sposobem na dostarczenie do naszego organizmu składników odżywczych takich jak białka, tłuszcze węglowodany czy tłuszcze. Jest także cennym źródłem składników mineralnych takich jak potas, fosfor, żelazo czy wapń.Burak - na co działa, jakie są właściwości lecznicze?

pixaby.com