Jak zrobić zupę z dyni na Halloween? Sprawdzone i smaczne przepisy na Halloween. Sprawdzone przepisy na Halloween 20.10.2022

BABECZKI Z DYNISkładniki:300 g purée z pieczonej dyni1 łyżeczka proszku do pieczenia300 g mąki150 g roztopionego wiejskiego masła60 ml mleka170 g cukru2 łyżki cukru wanilinowego2 jajka0,5 łyżeczki sody oczyszczonejWykonanie:Nagrzej piekarnik do 190 stopni. Mąkę razem z proszkiem do pieczenia i sodą przesiej do miski, dodaj cukier i sól (szczyptę). Następnie połącz składniki. Roztrzepane jajka i purée z dyni połącz w drugiej misce, a następnie dodaj mleko oraz roztopione masło.Połącz wszystkie składniki (bardzo delikatnie). Pamiętaj, aby do sypkich składników dodać jajka z dynią!Przygotowane ciasto w foremkach wstaw do piekarnika na około 20 minut. Po upieczeniu zetrzyj dynię na tarce o grubych oczach i włóż ją do piekarnika, aż powstaną wiórki. Na koniec posyp wiórkami dyni polukrowane babeczki.

