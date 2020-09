Jak zwiększyć odporność? Jak nie dać się jesiennemu przesileniu? Pogoda jesienna a dieta. Co jeść jesienią? Dieta na jesień 3.09.2020

We wzmacnianiu odporności pomocne będą witaminy A, B6 i C – nasi sojusznicy w walce z infekcjami

Odpowiednie skomponowanie diety to jeden z ważnych kroków, jakie powinniśmy podjąć, przygotowując się do nadchodzącej jesieni. To, jakie produkty wybierzemy, będzie determinowało nasze samopoczucie i nastrój w jesienne dni.

Na straży odporności Coraz chłodniejsze dni, ograniczona ilość światła słonecznego i jesienne słoty sprzyjają niestety wszelkim sezonowym przeziębieniom. Jak im zapobiegać? We wzmacnianiu odporności pomocne będą witaminy A, B6 i C – nasi sojusznicy w walce z infekcjami. – Do codziennej diety, szczególnie jesienią, warto włączyć produkty bogate w witaminę B6, która uczestnicząc w produkcji przeciwciał podnosi odporność organizmu. Całkiem spore jej pokłady znajdziemy w kaszy gryczanej oraz w mięsie i wędlinach – wieprzowinie, wołowinie czy indyku. Naturalnym źródłem witaminy B6 są także warzywa np. brokuły, brukselka i ziemniaki – mówi Monika Berger, ekspert z firmy Berger. Istotną rolę we wzmacnianiu układu odpornościowego odgrywają również witaminy A i C. Gdzie ich szukać? Witamina A występuje w podrobach zwierzęcych oraz warzywach zabarwionych na zielono: w szpinaku, sałacie, jarmużu, groszku, bądź pomarańczowo: w marchwi, dyni, pomidorach.

Z kolei witaminę C, która wpływa na wzrost i sprawność komórek odpornościowych typu T i B oraz uszczelnia naczynia krwionośne, znajdziemy w surowych warzywach i owocach, takich jak: kapusta, kalafior, papryka czerwona, natka pietruszki, czarne porzeczki czy truskawki – dodaje ekspert. ZAPOBIEGAJ JESIENNYM INFEKCJOM!: Zobacz co może się przydać >> Gorące menu Dietą, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat, jest dieta rozgrzewająca. Przy komponowaniu takiego menu warto uwzględnić korzenne przyprawy, które wzbogacą smak dań i podniosą temperaturę ciała. Doskonałym uzupełnieniem bardzo popularnych ostatnio zup kremów będą aromatyczne składniki o właściwościach leczniczych. Znany od lat z dobroczynnego antybakteryjnego działania czosnek nada gęstej i sycącej zupie wyrazisty charakter, a pobudzający imbir korzystnie wpłynie na trawienie. Rozgrzewające przyprawy świetnie się też sprawdzą dodane do potraw mięsnych, deserów czy ciepłych napojów: kawy, herbaty, grzańców.

Niezawodne sposoby na jesienne przesilenie Słońce szybciej zachodzi, a wraz z nim nasze dobre samopoczucie i pozytywna energia. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby w pełni wykorzystać każdy promień słońca, a ewentualne niedobory witaminy D3 uzupełnić poprzez włączenie do diety produktów, które zawierają jej najwięcej. Pogodę ducha pomoże nam zachować także dawka ruchu na świeżym powietrzu. Każda podjęta aktywność fizyczna – długi spacer, jogging czy rower poprawi samopoczucie, za co odpowiedzialne są wyzwalane podczas wysiłku endorfiny. Na co jeszcze zwrócić uwagę, by ustrzec się jesiennej chandry? Wysypiaj się, znajdź czas na spotkania z przyjaciółmi, a przede wszystkim zadbaj o własną kondycję poprzez odpowiednio zbilansowaną dietę. Rozgrzej się od środka Ciepły kocyk, gorąca herbata i… słodkie smakołyki – dla wielu z nas to dobrze znany logiczny ciąg, tak chętnie wdrażany w codziennym rytmie dnia. I nie ma w tym nic dziwnego, gdyż jesienią rzeczywiście naturalnie wzrasta nam ochota na słodycze. Słońca jest jak na lekarstwo, mamy obniżony nastrój, odczuwamy znużenie i apatię – wszystko to sprawia, że szukamy remedium na niechciane dolegliwości. Czy antidotum mogą stanowić słodkości? Na bardzo krótką chwilę tak, jednak

w dłuższej perspektywie, o naszym wyborze przypominać będzie już wyłącznie tkanka tłuszczowa i nadprogramowe kilogramy. Dlatego też w okresie jesiennym powinniśmy szczególnie zatroszczyć się o odpowiednie nawodnienie organizmu i zbilansowane posiłki. Warto rozważyć dietę rozgrzewającą, która nie tylko dostarczy niezbędnej dawki energii, ale i podniesie odporność. – Jesienią postaw na bogate w dobroczynne właściwości warzywa. Zrezygnuj jednak z surowych wersji i wybieraj te w formie pieczonej bądź gotowanej, by dodatkowo nie ochładzać organizmu. Warzywa takie, jak pomidory koktajlowe, pietruszka, por czy sałata lodowa idealnie sprawdzą się jako składniki gęstych i aromatycznych zup kremów – mówi Jarosław Korman, ekspert marki Eisberg. – Komponując posiłki nie zapominajmy także o rozgrzewających przyprawach – czosnek, imbir, kardamon czy cynamon będą pasować tak do dań wytrawnych, jak i do podnoszących temperaturę ciała napojów – dodaje ekspert.

Przepis na śląską zupę krem „Ajntopf z franckami” z nutą włoską Składniki (około 4 porcje): paczka klasycznie wyrabianych śląskich kiełbas – frankfurterek lub ślązaczek,

litr gęstego rosołu (najlepiej z mieszanych mięs: kurczaka, wołowiny i rurkowych kości wołowych),

wszystko co zostaje po ugotowaniu rosołu: warzywa ze śląskiego rosołu (tylko bez kości), czyli pietruszka, seler, por, marchewka, cebula, kapusta i mięso,

500 g pokrojonej w kostkę dyni,

2 ząbki czosnku,

1/2 średniej wielkości cebuli,

200 g śmietany min. 18% (a co tam...!),

łyżka masła,

2 gałązki koperku,

2 gałązki bazylii (to ta włoska nuta, czy raczej nutka),

gałązka lubczyku,

świeżo mielony pieprz, sól Wykonanie:

Odmierzyć około 0,5 l rosołu, dodać warzywa z rosołu i mięso, pokrojoną w kostkę dynię, bazylię, lubczyk, czosnek, pieprz i miksować, aż do uzyskania szorstkiej konsystencji. Następnie przelać do garnka, dodać resztę rosołu, zamieszać i gotować kilka minut, ciągle mieszając. Pod koniec dodać do tego jeszcze śmietanę i krótko zagotować. W międzyczasie pokroić kiełbaski na małe kawałki oraz pokroić w kostkę cebulę i podsmażyć razem na maśle. Zupę przelać na talerze, do misek albo zostawić w garze. Na koniec dodać na środek smażoną kiełbasę i posypać koperkiem.

Źródło: Firma Berger

Przepis na zupę krem z sałaty lodowej i warzyw z rosołu „Złota jesień” Składniki (4 porcje): woreczek sałaty lodowej,

litr rosołu (najlepiej z kaczki),

warzywa z rosołu (pietruszka, seler, por, marchewka – tylko części korzenne),

4 marchewki,

twardy dojrzewający ser kozi lub owczy (tarty na wiórki),

łyżka jasnego sosu sojowego,

2 ząbki czosnku,

2 średniej wielkości cebule,

łyżka masła,

łyżka przetartych pomidorów,

kilka rodzynek,

8 małych pomidorów koktajlowych,

świeżo mielony pieprz, sól

Wykonanie:

Ugotować cztery marchewki. Wlać do miksera 0,5 l rosołu, dodać warzywa z rosołu, sałatę lodową, ugotowane marchewki, obrane ząbki czosnku, sos sojowy i pieprz. Zmiksować, aż do uzyskania szorstkiej konsystencji. Wszystko przelać do garnka, dodać resztę rosołu, zamieszać i gotować około 3 minuty – ciągle mieszając. W międzyczasie cebulę obrać, pokroić i podsmażyć delikatnie na maśle. Następnie posolić, popieprzyć, dodać przecier pomidorowy i rodzynki. Dusić pod przykryciem około 10 minut, co jakiś czas mieszając do uzyskania dużej miękkości. Zupę przelać na talerze. Do każdego dodać na środek łyżkę duszonej cebuli, przybrać przekrojonymi na połowę dwoma pomidorami koktajlowymi, zetrzeć twardy ser.

Źródło: Marka Eisberg

ZAPOBIEGAJ JESIENNYM INFEKCJOM

W małych firmach brakuje rąk do pracy, pracownicy na L4