Jak żyło się w Łodzi w pierwszych latach po zakończeniu wojny?

Chętnie uruchomiono by nocne tramwaje, ale są szalone trudności z taborem i personelem technicznym – tłumaczył „Dziennik Łódzki”. - Poza tym wprowadzenie ruchu nocnego musiałoby całkowicie zmienić stosunek służbowy pracownika do przedsiębiorstwa w którym jest zatrudniony.

Zaraz po wyzwoleniu wprowadzono kartki na żywność – na chleb, mąkę, cukier. Powołano też Komisję Specjalną do walki ze spekulacją i nadużyciami. W życie wprowadzono przepisy ograniczające spożycie i obrót mięsem. To wtedy wprowadzono bezmięsny poniedziałek Po całej Łodzi chodzili członkowie komisji, którzy sprawdzali czy w bezmięsne dni nie sprzedaje ktoś mięsa. Odwiedzano więc sklepy, restauracje, rynki. Tych, którzy łamali te przepisy karano grzywną Jednocześnie informowano, że urzędy, instytucje, firmy zatrudniające ponad 50 osób mogą odbierać kartki na obuwie dla swoich pracowników. Wydano też zarządzenie pozwalające na zmianę imion dzieci urodzonych podczas niemieckiej okupacji. Nadawano wtedy imiona tylko ze specjalnie przygotowanej listy. A na drugie imię dostawali obowiązkowo Kazimierz, Kazimiera i Zofia. Nie zapomniano w Łodzi o szóstej rocznicy wybuch II Wojny Światowej,. Z tej okazji w lokalu Domu Propagandy Polskiej Partii Robotniczej przy ul. Piotrkowskiej 262 odbył się odczyt „W szóstą rocznice wybuchu wojny”. A po nim zapraszano na film „Lenin w 1918 roku”. Aby wziąć udział w tych ważnych wydarzeniach trzeba było wykupić bilet..Natomiast w Teatrze Wojska Polskiego, który mieścił się w sali restauracyjnej „Tivoli” staraniem Komitetu Organizacyjnego Święta Lotniczego urządzono akademię.

Co jakiś czas sięgała łyżką do dzbana ze śmietaną i z apetytem ją zjadała – pisał reporter „Dziennika”. - Zapytałem czy ta śmietana jest na sprzedaż. Odpowiedziała, że tak...

Co raz częściej w prasie zaczęły się pojawiać relacje z procesów „zdrajców narodu”. Zaliczano do nich tych, którzy w czasie wojny współpracowali z hitlerowcami, jak i tych, którzy byli członkami Armii Krajowej, a następnie podziemia niepodległościowego. Na przykład przed łódzki sądem wojskowym stanął 19-letni Adrian Aubytner, uczeń drugiej klasy gimnazjum. Jak informowała prasa już po wyzwoleniu wstąpił w szeregi nielegalnej już Armii Krajowej. Potem razem z Janem Szczepkiem chciał zamordować Władysława Witkowskiego, lekarza Szpitala Powiatowego w Skierniewicach, oficera rezerwy. Mieli go zabić, bo podobno w czasie Powstania Warszawskiego źle obchodził się z rannymi powstańcami. Ubrali się w mundury Wojska Polskiego i poszli do jego mieszkania. Odczytali mu wyrok. Adrian przytrzymał lekarza, a Jan do niego strzelił. Doktor Witkowski po kilku dniach zmarł w szpitalu. Aubytnera i Szczepka szybko złapano, ale ten ostatni uciekł w czasie transportu do więzienia. Natomiast Adriana za pomoc w morderstwie skazano na 8 lat więzienia. Wiosną 1945 roku odbyła się rozprawa Macieja Rozdolskiego, sołtysa wsi Radogoszcz. Zarzucano mu, że przywłaszczył sobie biżuterię, którą odebrano Niemcom zatrzymanym za działalność na szkodę Państwa Polskiego. Okazało się, że sołtys Rozdolski urzędował w tym samym budynku w którym mieścił się posterunek Milicji Obywatelskiej. 23 stycznia 1945 roku, a więc niedługo po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, doprowadzono tam małżonków Murzakiewiczów i rodzinę Finsterów. Podczas rewizji odebrano im między innymi złote zegarki, bransoletki, obrączki, pierścionki i kolczyki z brylantami. Wszystkie te kosztowności wziął na przechowanie sołtys Rozdolski. Kiedy po kilku dniach milicjanci zażądali zwrotu tych złotych przedmiotów, sołtys odparł że ich nie ma.

Wszystko zabrał radziecki komendant wojenny Radogoszczy! - wyjaśnił.

Milicjanci nie do końca uwierzyli w te wyjaśnienia. Szybko okazało się, że sołtys oddał radzieckiemu komendantowi tylko część biżuterii. Resztę zachował dla siebie i dał na przechowanie, jak to określono, osobie trzeciej...Został za to skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Gwałty dezerterów

Pojawił się też nowy rodzaj przestępstw.

W ostatnim czasie stwierdzono w Łodzi wiele przypadków rabunku i gwałtów dokonywanych przez wrogie elementy, rekrutujące się z dezerterów i agentów faszystowskich, występujących w mundurach wojskowych – czytamy w „Dzienniku Łódzkim” z lutego 1945 roku. - Część z rabusiów została ujęta i przekazana do dyspozycji prokuratora przy Trybunale Wojennym Armii Czerwonej.

Do łódzkiego Sądu Specjalnego wpływały sprawy łódzkich volksdeutschów. Na kary kilku lat więzienia skazano łodzian, który byli członkami S.A. Na przykład Wilhelma Hundla, Zenona Kleinerta czy Jana Linka. Znacznie surowszy wyrok zapadł w sprawie Bolesława Kani. Doniósł on okupantom, że jego jeden ze znajomych prowadzi antypolską działalność. Człowieka tego aresztowano, pobito i wywieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau. Choć mężczyzna ten przeżył obóz, to Sąd Specjalny skazał Bolesława Kanię na karę śmierci.

Natomiast Elza Karczewska, Wanda Kaźmierskia i Elżbieta Welk chciały udowodnić, że volslistę przyjęły pod przymusem. Niestety wyrok sądu w Łodzi nie był dla nich korzystny. Zachowały się dokumenty z których wynikało, że owe panie same podjęły starania, by podpisać volkslistę. Jako swój macierzysty język podały niemiecki. Podawały świadków, którzy mieli potwierdzić ich niemieckich przodków. A Elżbieta Welk zmieniła nazwisko. Wcześniej nazywała się Mroczkowska. Uznała, że Welk brzmi bardziej niemiecko...Kobiety te trafiły do obozu pracy, skonfiskowano ich cały majątek..Na dodatek nie przysługiwało im odwołanie od wyroku sądu.

Kroniki kryminalne łódzkiej prasy podały zaś niewielką informację o samobójstwie Niemki, która rzuciła się do ponad 50 metrowej studni..