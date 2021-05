Jaka będzie pogoda w czerwcu 2021 roku? Sprawdź pogodę w lipcu i sierpniu 2021! Prognoza pogody na wakacje w 2021! 22.05.2021

Świadczenie 500 plus 2021. Do kiedy trzeba złożyć wnioski na 500 plus? Wnioski na 500 plus złożysz elektronicznie? Gdzie składać? 22.05.2021

Świadczenie 500 plus 2021. Do kiedy trzeba złożyć wnioski na 500 plus? Wnioski na 500 plus złożysz elektronicznie? Gdzie składać? 1 czerwca rozpoczyna się nowy okres wypłaty świadczeń 500 plus. W związku z tym konieczne jest złożenie nowych wniosków o jego wypłatę. Ci, którzy tego nie zrobią, nie będą otrzymywać więcej pieniędzy. W planach są również dużo poważniejsze zmiany, jak możliwość składania wniosków jedynie drogą elektroniczną. Co się jeszcze zmieni?