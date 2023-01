Jaki jest horoskop dla Widzewa na nowy 2023 rok? Będzie giełda na Widzewie

Zespół trenera Janusza Niedźwiedzia przez tydzień będzie trenował na własnych obiektach, a potem wyleci na zgrupowanie do Turcji (przez 10 dni będzie ćwiczył w Antalyi).

W tym czasie łodzianie rozegrają także trzy gry kontrolne, a ich rywalami będą kolejno: rumuński Petrolul Ploeszti (14 stycznia), Dynamo Czeskie Budziejowice (17 stycznia) oraz Dinamo Batumi z Gruzji (20 stycznia).

Petrolul Ploeszti zajmuje aktualnie 8. miejsce w rumuńskiej SuperLidze, Dynamo Czeskie Budziejowice jest na 13. pozycji w Fortuna Lidze, a Dinamo Batumi to wicemistrz gruzińskiej ekstraklasy.

Wznowienie rozgrywek zaplanowano na weekend 28-29 stycznia. Rywalem Widzewa w meczu na stadionie przy al. Piłsudskiego będzie Pogoń Szczecin (28 stycznia, godz. 17.30).

Wstyczniu (dokładnie 23) urodziny (czterdzieste pierwsze) obchodzić będzie trener Janusz Niedźwiedź. Oto horoskop roczny dla Wodników: „Nie przestawaj pracować. Każdy sukces oznacza nowe wyzwanie, któremu trzeba sprostać. Jeśli osiądziesz na laurach, początkowe pochwały przeobrażą się w sarkastyczne pochlebstwa. Pilnuj swojej drogi, ponieważ w przypływie lenistwa i pychy łatwo będzie ci się zgubić”. Trener Widzewa na pewno nie osiądzie na laurach.

21 stycznia odbędzie się I Giełda Widzewskich Kolekcjonerów. Giełda odbędzie się w budynku stadionu przy al. Piłsudskiego 138, a fani chcący wystawić swoje kolekcje będą mogli zrobić to nieodpłatnie. Zgłoszenia dla chętnych zbieraczy odbywają się pod adresem [email protected] Dla każdego wystawcy zostanie przygotowany stolik, a także dostęp do napojów. Liczba miejsc jest ograniczona - zapisy będą prowadzone do 9 stycznia lub do wyczerpania miejsc.

Gwoździem wydarzenia, którego początek zaplanowano na godz. 10, będzie spotkanie autorskie z Markiem Wawrzynowskim. Autor książki „Wielki Widzew” opowie o historii powstania swojego dzieła i odpowie na pytania zebranych kibiców. Spotkanie poprowadzi Kamil Wójkowski. Giełda Widzewskich Kolekcjonerów potrwa do godz. 14. Wstęp na nią będzie otwarty dla wszystkich chętnych zwiedzających, dla których w tym dniu otwarte zostanie Muzeum Widzewa. ą