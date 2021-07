Jaki jest seks Polek? Co przeszkadza kobietom w czasie seksu? Czy kobiety w Polsce lubią seks? RAPORT o seksualności kobiet 11.07.2021

Co przeszkadza kobietom w czerpaniu radości z seksu?Dla 24 proc. Polek kompleksy i brak akceptacji dla własnej fizyczności są silną barierą powstrzymującą je przed uprawianiem seksu. Polki przywiązują dużą wagę do swojego wyglądu i w tej kwestii są w stosunku do siebie zbyt wymagające. Do zbliżeń zniechęca je zdecydowanie poczucie, że są brzydkie, zbyt grube. Czują się wtedy niekobiece i nieatrakcyjne. Tylko 44 proc. kobiet, które wzięły udział w badaniu jest zadowolona ze swojego ciała i wyglądu. Niezadowolonych jest 30 proc., najwięcej w grupie młodych kobiet pomiędzy 25. a 34. rokiem życia, najczęściej z powodu wzrostu wagi, oznak starzenia, zmian wyglądu związanych z ciążą. Aż 46 proc. badanych deklaruje, że w ciągu ostatnich 5 lat ich ocena własnego ciała obniżyła się. – Za kompleksami Polek skrywa się niskie poczucie własnej wartości i braku dostępu do edukacji seksualnej – uważa Joanna Keszka. – Warto sobie uświadomić, że wygląd nie jest w seksie sprawą pierwszoplanową. Zdecydowanie ważniejsza jest umiejętność prowadzenia szczerych rozmów na temat swoich potrzeb, otwartość na czerpanie przyjemności i wybór partnera, który otoczy kobietę w przestrzeni seksualnej troską, szacunkiem i czułością.Eksperci sugerują, że zamiast skupiać się na obsesyjnym dążeniu do osiągnięcia perfekcyjnej sylwetki, lepiej poświęcić więcej uwagi pielęgnowaniu bliskości w związku, popracować nad poprawą komunikacji, uczyć się otwartości na pragnienia partnera, ale także odważnego mówienia o własnych potrzebach i fantazjach. To znacznie skuteczniejsza droga do udanego seksu niż perfekcyjny wygląd. Wybór należy do nas: możemy przesiedzieć życie w kącie albo wykorzystywać każdą okazję, by się nim cieszyć!Raport „Seksualna mapa Polki” powstał na podstawie badania, które przeprowadzono w lutym 2019 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy Gedeon Richter Sp z o.o. W badaniu wzięło udział 1.043 Polek w wieku 18–65 lat, były wśród nich zarówno mieszkanki dużych, małych miast oraz wsi.

pixabay.com