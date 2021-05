Jakie jadowite pająki w Polsce są niebezpieczne? Groźne dla zdrowia ugryzienia pająków. Uważaj na ugryzienia tych pająków! 15.05.2021

Sezon na kleszcze już trwa! Sprawdź, jak skutecznie chronić się przed ugryzieniami tych pasożytów i przenoszonymi przez nie chorobami

Ugryzienie kleszcza może prowadzić do rozwoju jednej z wielu chorób przenoszonych przez te pasożyty. Należy do nich borelioza, którą zarażony jest nawet co siódmy pajęczak z tej rodziny, a także kleszczowe zapalenie mózgu, babeszjoza czy antaplazomza. Ze względu na ciepłe zimy kleszcze rozpoczynają swoją aktywność coraz wcześniej, atakując ludzi i zwierzęta już od marca. Na ofiary czekają nie tylko w lasach, dlatego o ochronę przed nimi należy dbać częściej niż wydawałoby się to konieczne. Sprawdź, w jaki sposób zapobiegać ukąszeniom kleszczy!