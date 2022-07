Jakie owoce jeść, aby schudnąć? Jedz to i chudnij! Te owoce spalają kalorie i tłuszcz! Co jeść aby schudnąć?

Powszechnie wydaje się, że owoce nie są najlepszym produktem w diecie ze względu na wysoką zawartość cukrów. Badania naukowe dowodzą jednak, że jest zupełnie inaczej. Co więcej, wiele owoców spala tłuszcz w naszym organizmie w mgnieniu oka!

Zdrowe odchudzanie

Jedzenie owoców bez wyrzeczeń brzmi niemal idealnie. Jeszcze lepiej, gdy dzięki nim spalamy niechcianą tkankę tłuszczową. Należy jednak pamiętać, że do owoców spalających tłuszcz należą tylko te świeże. Suszone wyróżniają się znacznie większą ilością cukru. Nienajlepszym produktem są też soki owocowe.

Jeżeli do tej pory unikaliście owoców w obawie przed dodatkowymi kilogramami, teraz jest okazja, by włączyć je do swojej diety! Szczególnie, że w sezonie letnim owoców mamy pod dostatkiem.

