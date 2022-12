Jakie są przyczyny i objawy niedoboru witaminy D? Na co pomaga witamina D? Tak uzupełnisz niedobory witaminy D 8.12.2022 OPRAC.: Norbert Uram

Wystąpienie powyższych objawów nie musi świadczyć o nadmiarze bądź niedoborze witaminy D. Aby mieć pewność, należy skonsultować się z lekarzem, który zleci nam odpowiednie badania krwi, co pozwoli na określenie, czy posiadasz nadmiar bądź deficyt witaminy D w organizmie. pixabay.com Zobacz galerię (7 zdjęć)

Na co pomaga witamina D i jakie ma właściwości? Jak można dostarczyć witaminę D do naszego organizmu zimą? Sprawdź, jakie skutki ma nadmiar i niedobór witaminy D, oraz jak dostarczać ją do organizmu!