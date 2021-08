Jakie suknie wybierają panny młode? Ile trzeba czekać na termin ślubu?

Przyciągnąć nowe klientki

Kolorowe suknie plus size, dodatki w postaci korony, studio stylizacji paznokci i makijażu to tylko jedne z kilku nowości, jakie przyszłe panny młode znajdą w salonie sukien ślubnych “WOW” przy ulicy Jaracza w Łodzi. Ze względu na panującą pandemię i mniejszą liczbę ślubów salony robią co mogą, by przyciągnąć klientki do siebie.

– Kiedyś mieliśmy same suknie, a teraz wszystko się rozwinęło. Co dwa tygodnie mamy najróżniejsze dostawy butów i dodatków, a wszystkie suknie prezentujemy na dole – opowiada Patrycja Opielińska, pracująca w salonie WOW ślubne kreacje i stylizacje.

Zdecydowaną nowością, która podąża za trendami światowymi są sukienki w rozmiarze plus size. Nie ma już modeli w rozmiarach 38 i 40, a w zamian powstała specjalna sekcja, gdzie sukienki są prezentowane jako nowość w rozmiarach 46,48,50 i 52. Wszystko to po to, by panie mogły czuć się komfortowo.