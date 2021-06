Janusz Niedźwiedź nowym trenerem Widzewa Łódź!

Janusz Niedźwiedź w ostatnich trzech latach zaliczył z prowadzonymi przez siebie drużynami dwa awanse do wyższych lig i jednocześnie wygrywał z nimi rozgrywki ligowe . W dopiero co zakończonym sezonie jako trener Górnika Polkowice zdobył mistrzostwo II ligi i promocję do Fortuna 1 Ligi. Jego drużyna w 36 meczach zdobyła 76 punktów, notując 22 zwycięstwa, 10 remisów i tylko 4 porażki.

Janusz Niedźwiedź to były piłkarz, który przygodę z futbolem zaczynał w małym klubie Błękitni Gonne Małe z Pomorza Zachodniego, gdzie prezesem był… jego tata. Potem grając na pozycji pomocnika występował m.in. w drużynach rezerw Amiki Wronki, w Olimpii Elbląg, Warcie Poznań, Turze Turek oraz Warcie Sieradz. Jako młody zawodnik był powoływany do reprezentacji makroregionu oraz kadry narodowej U14 trenera Michała Globisza.

W czerwcu 2015 r. Janusz Niedźwiedź powrócił do trzecioligowej wtedy Jaroty Jarocin i poprowadził ten zespół w dwóch pełnych sezonach 2015/2016 oraz 2016/2017, zajmując z nim odpowiednio 5. i 4. miejsce. W kolejnych rozgrywkach III ligi w sezonie 2017/2018 poprowadził drużynę Jaroty w ośmiu pierwszych spotkaniach. Bilans Janusza Niedźwiedzia z tego okresu pracy z zespołem z Jarocina to 72 mecze w III lidze (33 zwycięstwa, 18 remisów, 21 porażek).

Tuż po odejściu z Jaroty Janusz Niedźwiedź został we wrześniu 2017 r. trenerem innej trzecioligowej drużyny - Podhala Nowy Targ. Był jej szkoleniowcem do końca sezonu, w którym w 25 meczach odniósł 14 zwycięstw oraz zanotował 5 remisów i 6 porażek. Na koniec rozgrywek zajął z zespołem Podhala 5. miejsce. Latem 2018 r. przeniósł się do wspomnianej już Stali Rzeszów, z którą na koniec sezonu wywalczył awans do II ligi, wyprzedzając na mecie lepszym bilansem wyników bezpośrednich meczów zespół… Podhala Nowy Targ. Teraz, po dziewięciu latach pracy w trzeciej oraz drugiej lidze, Janusz Niedźwiedź po raz pierwszy poprowadzi zespół zaplecza ekstraklasy, którym będzie Widzew Łódź.

Tekst: strona klubowa Widzewa