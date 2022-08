Janusz Urbanowicz: w rugby trzeba być cały rok gotowym. Reprezentacja Polski w rugby 7 kobiet udała się do Chile -

Trener Janusz Urbanowicz

Reprezentacja Polski w rugby 7 kobiet udała się do Chile, gdzie powalczy o awans do HSBC World Rugby Sevens Series – elitarnego cyklu turniejów, w którym rywalizują najlepsze zespoły globu - informuje Kajetan Cyganik z Polskiego Związku Rugby. Trener naszej drużyny Janusz Urbanowicz przyznaje, że jego podopieczne są już mocno poobijane tym wymagającym sezonem. Dodaje jednak, że jeśli ma się ambicję grać na najwyższym światowym poziomie, trzeba być na to gotowym i znaleźć sposób, by radzić sobie w takich sytuacjach.