Jarmark Bożenarodzeniowy i Miasteczko Świąteczne w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie ZDJĘCIA

Jarmark Bożenarodzeniowy i Miasteczko Świąteczne w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie

Dla wszystkich tych, którzy już nie mogą doczekać się Świąt Bożego Narodzenia, Hotel Podklasztorze w Sulejowie przygotował moc atrakcji na Pierwszym Jarmarku Bożonarodzeniowym i Miasteczku Świątecznym.

W każdy piątek godz. 16 - 21), sobotę (godz. 9 - 21) i niedzielę (godz. 9 - 18) - aż do świąt - na jarmarku i w miasteczku odwiedzający znajdą m.in.: lokalne przysmaki i gorące napoje, ognisko z pieczeniem kiełbasek, domowe przetwory i cysterskie wypieki, wędliny z hotelowej wędzarni, kosmetyki naturalne, ozdoby świąteczne, rękodzieło i lokalne produkty a także piękne iluminacje i miasteczko zimowe z wyjątkowymi miejscami na zdjęcia.

Dzieci na pewno ucieszy możliwość spotkania ze Świętym Mikołajem - w każdą sobotę od 15 do 18 i w niedzielę od 11 do 15 będzie on czekał na dzieciaki w swoich świątecznych saniach. W tych dniach i godzinach również warsztaty ze Śnieżynką. Na Podklasztorzu na dzieci czeka też hotelowa maskotka - Leo Rozrabiaka.