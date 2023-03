Jarmark Wielkanocny w Manufakturze. 10 stoisk z produktami na święta otworzy się w piątek 24.03.2023

Jarmark Wielkanocny w Manufakturze w Łodzi

Co można kupić na Jarmarku Wielkanocnym w Manufakturze?

Jarmark Wielkanocny w Manufakturze to już wieloletnia tradycja. Z okazji świąt Manufaktura będzie też ozdobiona wielkanocnymi atrakcjami.

Jarmark Wielkanocny w Manufakturze czynny będzie w godz. 12-20, codziennie do Wielkiego Piątku włącznie, czyli do 7 kwietnia.

"Jeśli szukasz idealnego prezentu dla dziecka bądź kogoś z rodziny, to z pewnością warto wybrać się na rynek Manufaktury. Wyjątkowa biżuteria lub jedyne w swoim rodzaju zabawki i rękodzieło – to wszystko będzie dostępne do zakupu już od tego piątku" - zachęcają organizatorzy jarmarku.