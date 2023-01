Jarosław Piechota dla WOŚP wszedł 94 razy na trzynaste piętro Orion Business Tower. Jaką kwotę zebrał?

- Fakt, że atmosfera, ciekawe nagrody, sama formuła imprezy jest jedyna i niepowtarzalna zachęca do udziału - opowiada Jarosław Piechota. - Mimo ciężkich czasów, nasze puszki zapełniły się podobna kwotą jak w zeszłym roku, choć finalnie uzbieraliśmy ok 3t ys mniej niż w 2022, to cieszymy się, że zechcieliście wesprzeć WOŚP razem z nami. Zliczając wszystkie wpłaty od sponsorów, z puszek i licytacji mamy ostateczna kwotę 16.205,57 zł. Jeśli chodzi o samo moje wejście na szczyt Orion Business Tower to jest to najsłabszy wynik z wszystkich lat. Udało mi się wejść 94 razy na trzynaste piętro, co daje 1222 pietra i prawie 3500 schodów. Czy jestem zawiedziony wynikiem? Absolutnie nie, bo nie moim celem jest bicie rekordów, ale promowanie towerrunningu w połączeniu z akcją charytatywną na tak szczytny cel jakim jest wspomaganie służby zdrowia, z której wszyscy na co dzień korzystamy.