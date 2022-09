Jarosław Piechota w mistrzostwach Polski w bieganiu po schodach. Meta znajdowała się na 49 piętrze

Relacjonuje Jarosław Piechota, najlepszy łódzki biegacz po schodach: - Meta znajdowała się na 49 piętrze, do pokonania były 1142 schody, a budynek wznosi się na 212 metrów. Oprócz medalu za ukończenie czekała na nas piękna panorama Wrocławia, ze Ślęzą na horyzoncie, którą mogliśmy podziwiać z tarasu widokowego.

Miałem przyjemność startować tam po raz czwarty, więc wiedziałem czego mogę się spodziewać i byłem na to przygotowany. W sumie wystartowało 650 osób, ja uplasowałem się na 114 miejscu w kategorii Open i na 21 w kategorii 40 lat, uzyskując czas 08:32 czyli ponad minutę gorzej od mojego najlepszego wyniku na tym budynku w latach poprzednich.

Jestem niezmiernie dumny także z moje grupy, której zawodnicy pobiegli wspaniale, plasując się na szczytach list, a także na podium! Serdecznie im wszystkim gratuluję i bardzo się cieszę, że dzięki treningom osiągają tak niesamowite rezultaty.

Kolejny start, który jest niezwykle ważny dla Orion schody treningi /grupa "Piechotą po schodach" to oczywiście druga część naszej łódzkiej triady Globitel Tower Run, w której ze względu na organizację ja wystartuję symbolicznie, ale Wy już dziś możecie się zapisać na: https://time4s.pl/globitel-tower-run-ii#zapisy i oczywiście w każdej chwili wpaść do nas na trening, aby zapoznać się z tą fascynującą dyscypliną sportową.