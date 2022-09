Jechał za szybko ulicą Kolberga w Opocznie i uderzył w hydrant

O zdarzeniu na ulicy Kolberga w Opocznie, dyżurny opoczyńskiej policji został powiadomiony w niedzielę, 11 września 2022 roku o godzinie 22.40. Na miejsce zostali skierowani policjanci ruchu drogowego.

Mundurowi ustalili, że 20-letni kierowca bmw, jechał za szybko, stracił panowanie nad samochodem, zjechał na pobocze i uderzył w przydrożny hydrant, który został uszkodzony. Na szczęście kierowca jak też 17-letni pasażer bmw nie odnieśli obrażeń.

Warunki drogowe, w jakich doszło do zdarzenia były zmienne. Padający deszcz spowodował, że nawierzchnia drogi była śliska, w połączeniu z nadmierną prędkością jest to prosta droga do nieszczęścia. Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o rozsądną i odpowiedzialną jazdę.