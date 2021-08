Jeden gol, drugi gol, trzeci leci. ŁKS rozbił Stomil i trener Kibu Vicuna jest zadowolony

Ełkaesiacy praktycznie od pierwszego gwizdka sędziego przejęli inicjatywę. Już w 5 minucie wybroną okazję na strzelenia gola miał Pirulo. Niestety, nieznacznie przestrzelił. Kilka min ut później było już 1:0 dla gości. Jan Sobociński wykorzystał dokładnego dośrodkowanie Pirulo z rzutu rożnego i głową umieścił piłkę w siatce. Był to dla zawodnika Charlotte FC, wypożyczonego do klubu z alei Unii2, którego jest wychowankiem, szósty gol w 87 oficjalnym meczu. Kilka minut później mogło, a nawet powinno, być 1:1. Na szczęście Aleksander Pawlak nie trafił do bramki z najbliższej odległości. W odpowiedzi Maciej Wolski uderzał groźnie, lecz minimalnie niecelnie, a Stipe Jurić przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Stomilu. Tuż przed przerwą Bartosz Szeliga podwyższył jednak na 2:0 wykorzystując dośrodkowanie z rzutu rożnego Michała Trąbki. Niestety zaraz potem Mateusz Bąkowicz doznał kontuzji i musiał opuścić plac gry. Który to już uraz ełkaesiaka w tym sezonie? Goście odważnie zaczęli drugie 45 minut, ale groźny strzał Javi Moreno instynktownie obronił Dawid Smug. Zaraz potem Szymon Lewicki przegrał pojedynek sam na sam z łódzkim bramkarzem. To była wyborna okazja dla Stomilu na drugiego gola w tym sezonie. Już w doliczonym czasue gry trzeciego gola dla łodzian strzelił rezerwowy Piotr Janczukowicz. Warto jeszcze odnotować debiut Jana Kuźmy w pierwszej drużynie ŁKS.

- To nie był nasz najlepszy mecz jeśli chodzi o grę, ale byliśmy skuteczni i dlatego wrócilismy do Łodzi z trzema punktami - mówił po spotkaniu Kibu Vicuna, trener łodzian.- W każdym meczu, dopóki sędzia nie da gwizdkiem znaku, że to koniec, nie jestem spokojny, taka jest moja natura. W drugiej połowie drużyna Stomilu Olsztyn zmieniła strukturę ofensywną, grali na dwóch napastników i wtedy był trudny mecz. Moim zdaniem jednak kontrolowaliśmy spotkanie i jestem zadowolony, bo dzięki temu mogliśmy jeszcze strzelić jedną bramkę na koniec meczu.

W najbliższą niedzielę (5 września) łodzianie zmierzą się na swoim boisku z Resovią Rzeszów, którą prowadzi znany w naszym regionie choćby z pracy w Widzewie Radosław Mroczkowski. Jego asystentem jest natomiast Dawid Kroczek, były trener Sokoła Aleksandrów.

Tymczasem w sobotę (28 sierpnia) kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2024 roku podpisał z ŁKS wychowanek tego klubu bramkarz Aleksander Bobek. 17-latek jest kluczowym zawodnikiem trzecioligowych rezerw. ą

STOMIL OLSZTYN - ŁKS ŁÓDŹ 0:3 (0:0)