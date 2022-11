Jedyna kobieca drużyna rekonstrukcyjna w Polsce. Oto Ogólnopolska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Przysposobienia Wojskowego Kobiet

Kobiety w grupach rekonstrukcyjnych to wciąż rzadkość

Przysposobienie Wojskowe Kobiet. Paramilitarna organizacja dla pań sprzed stu lat

Przysposobienie Wojskowe Kobiet było polską organizacją paramilitarną założoną w latach 20. XX wieku i przygotowującą kobiety do działań obronnych. W dwudziestoleciu międzywojennym kobiety ćwiczyły w niej do służby pomocniczej w wojsku, uczyły podstaw obrony cywilnej, uprawiały sporty, jeździły na obozy, m.in. do podłódzkiej Spały, zbudowały nawet z własnych środków schronisko turystyczne w Istebnej. Była to popularna organizacja. Tuż przed II wojną światową w szeregach PWK szkoliło się prawie 50 tys. Polek.