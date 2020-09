Jemy w Łodzi Food Fest: 60 łódzkich restauracji w festiwalu kulinarnym. Lista restauracji

- W tym roku ogłaszamy premierę „Przy stole”, klubu kolacyjnego Jemy w Łodzi, w ramach którego zorganizujemy dwie wyjątkowe kolacje degustacyjne, restauratorów zaprosimy na szkolenia z marketingu i zarządzania restauracją w kryzysie, miłośników gotowania na warsztaty, a wszystkich na czekoladowe „All you can eat” do Manufaktury Czekolady - zapewnia Izabella Borowska.