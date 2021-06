Jerzy Janowicz nie miał sobie równych. I to nie na korcie, ale na polu golfowym

Jerzy Janowicz wygrał właśnie kolejny turniej golfowy. Rozgrywany był w Warszawie na znanym polu First Warsaw Golf. Łodzianin zdobył 27 punktów i pozostawił w pokonanym polu Przemysława Kosiorka i Tomasza Kalickiego, którzy zgromadzili 26 oczek.

– Grało się bardzo dobrze, ale zmagania golfistów przerywały ulewy – mówi Jerzy Janowicz. – Wydawało się, że turniej trzeba będzie przerwać. Wystarczyły jednak dłuższe pauzy 5- i 10-minutowe i wracaliśmy na pole, bo przestawało padać. Wychodziło słońce. Gra była przeplatana wichurami i deszczem, ale to nie zniechęciło uczestników turnieju. Dla golfistów zawsze wychodzi słoneczko.

W turnieju na polu First Warsaw Golf startowało 26 zawodników.

Jerzy Janowicz przygotowuje się do kolejnego turnieju. Odbędzie się w Pabianicach na polu A&A. Będą to mistrzostwa Łodzi. Później odbędzie się turniej dużej rangi we Wrocławiu na polu Gradi Golf Club. To wspaniały kompleks pałacowo-golfowy jedyny w swoim rodzaju na terenie Polski. W skład kompleksu wchodzą 18-to dołkowe pole golfowe klasy mistrzowskiej, na którym rozgrywano takie imprezy jak Polish Open, Faldo Series czy Mistrzostwa Polski.