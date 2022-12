Jerzy Jarniewicz z łódzką Nagrodą Literacką im. Juliana Tuwima

Podczas gali Jerzy Jarniewicz odebrał statuetkę oraz czek na 50 tysięcy złotych, ufundowane przez Miasto Łódź. Do dziesiątej edycji Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima nominowanych było troje twórców: Renata Lis, Jerzy Jarniewicz i Michał Witkowski. Wyróżnienie przyznawane jest za całokształt dokonań literackich.

- Jestem pierwszym łodzianinem, który otrzymał tę łódzką nagrodę po jej reaktywacji - zauważył Jerzy Jarniewicz. - Nie chcę przez to powiedzieć, jak pewien król, że „Łódź to ja”, albo że „ja to Łódź”, ale w dużym stopniu identyfikuję się z tym miastem, odnajduję się w nim, oddycham nim. I dlatego ta nagroda ma dla mnie szczególne znaczenie.