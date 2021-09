Jest decyzja: ZWiK wchłonie Grupową Oczyszczalnię Ścieków. Jakie oszczędności?

Decyzję podjęto podczas posiedzenia tzw. "komitetu sterującego ds. optymalizacji sektora wodno-kanalizacyjnego funkcjonującego na obszarze Miasta Łodzi, w ramach trzech spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi: Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i Grupowej Oczyszczalni Ścieków", który zresztą nazwę ma nieaktualną, bo już na pierwszym spotkaniu z łączenia spółek wyjęto ŁSI.

Według naszych nieoficjalnych informacji za fuzją GOŚ ze ZWiK głosowali wszyscy członkowie komitetu za wyjątki Joanny Błaszczyk-Skalskiej, prezes GOŚ, która wstrzymała się od głosu. Jak ustaliliśmy, szczegółowy plan połączenia spółek ma być gotów jeszcze we wrześniu, a w październiku sprawa trafi na komisje i sesję Rady Miejskiej, której decyzja będzie formalnością ze względu na bezpieczną większość, jaką dysponuje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (PO).

Spółki mają zostać połączone od stycznia 2022 r. w oparciu o ZWiK, co znaczy, że GOŚ zostanie oddziałem spółki wodociągowej, do której ostatecznie trafi majątek oczyszczalni. Oddział będzie miał dyrektora, co znaczy, że przestanie istnieć dwuosobowy obecnie zarząd GOŚ i pięcioosobowa rada nadzorcza na czele z przewodniczącym Waldemarem Krencem, który zasiada w niej od początku istnienia spółki, którą powołano jeszcze za prezydentury Jerzego Kropiwnickiego.