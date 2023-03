Jest konkurs na prezesa PGE GIEK Bełchatów. Kto zajmie stanowisko?

Konkurs na prezesa PGE GIEK Bełchatów

Jakie wymagania musi spełniać kandydat? Te podstawowe to oczywiście wykształcenie wyższe, minimum trzy lata pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym. Szans nie mają współpracownicy czy pracownicy biur poselskich czy senatorskich, osoby na znaczących stanowiskach w partii politycznej, czy pełniący funkcję z wyboru w związkach zawodowych z grupy PGE.

Dokumenty kandydaci składać mogą do końca marca 2023. 3 kwietnia okaże się, kto stara się o to stanowisko, wtedy bowiem otwarte zostaną koperty ze zgłoszeniami. Dzień później zaplanowano rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Przypomnijmy, iż ostatnio prezesem PGE GIEK Bełchatów był Andrzej Legeżyński, który na stanowisko to wybrany został 9 sierpnia 2021 roku. Koncernem kierował ponad rok, do połowy grudnia 2022 roku. Wówczas niespodziewanie został odwołany, a Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu PGE GiEK Sławomirowi Podkówce, wiceprezesowi zarządu do spraw finansowych, który funkcję tę sprawuje do dziś.