Jest nowa cena wywoławcza Sukcesji. Za ile tym razem można kupić centrum? Odbędzie się czwarty przetarg na sprzedaż Sukcesji

Centrum handlowo-rozrywkowe Sukcesja w Łodzi znów idzie pod młotek. Rada wierzycieli centrum po raz kolejny obniżyła cenę wywoławczą, o 14 mln zł w porównaniu do trzeciego przetargu i aż o 41 mln zł w odniesieniu do pierwszego przetargu.Rada wierzycieli uchwałę dotyczącą sprzedaży centrum podjęła w piątek 11 czerwca, ponad trzy tygodnie po fiasku trzeciego przetargu. 17 maja centrum można było kupić za 99 mln zł, chętnych nie było.- Rada wierzycieli wyznaczyła cenę nie niższą od 85 mln zł - mówi Ewa Frontczak, syndyk Sukcesji. - Teraz uchwałę musi zatwierdzić sąd, który ustali również termin otwarcia ofert. Na razie nie wiadomo, kiedy to się stanie, uchwała trafi do sądu w najbliższy poniedziałek.Czytaj dalej

